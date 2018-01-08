Terör örgütü YRK'dan İran'daki olaylara destek

İran'da geçtiğimiz haftalarda başlayan protestolar ve şiddet olayları birçok kente yayıldı. Ekonomik sebeplerle başlayan protestolar, rejim karşıtı sokak olaylarına çevrilmeye, ülkede bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkça destek verdiği protestolar sürerken YRK terör örgütünden de destek açıklaması geldi.

İran'da yaşanan olaylara YRK'dan destek

YRK'DAN "YANINIZDAYIZ" MESAJI

Terör örgütü PJAK'ın silahlı kanadı olan YRK'nın bağlı olduğu TEV-DEM, Suriye'nin Kobani kentinde açıklama yaparak "İran ve Doğu Kürdistan halklarının" yanında olduklarını ilan etti.

Açıklamada, "İran'daki halk hareketinin" selamlandığı ifade edilerek "Doğu Kürdistan ve İran'ın bir çok kentinde ayağa kalkan halkın" yalnız olmadığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Kobani direnişi esnasında her türlü desteği sunan Doğu Kürdistan halkının yanındayız. İran dikta rejimine karşı ayağa kalkmış halklarımızın başaracağına inancımız tamamdır. Özgürlük için bu başkaldırının yanındayız."

Açıklama "İran halkları yalnız değildir" sloganıyla sona erdi.