Terör örgütü YPG'yi onlar da terk etti!
PKK ile anlaşıp YPG saflarına katılan Ceyşul Suvvar, bugün ittifakın dağıldığını duyurarak PKK'nın terörist bir yapı olduğunu ilan etti.21 Ocak 2018 Pazar 15:09
Afrin'de bulunan ve sayıları 2000'i bulan "Ceyşul Suvvar" isimli silahlı yapılanma daha önce ABD'nin yaptığı arabuluculuk ile PKK ile anlaşmış ve YPG saflarına geçmişti.
İTTİFAK DAĞILDI
Ceyşil Suvvar Türkiye'nin başlattığı 'Zeytin Dalı Operasyonu' sonrası bugün ittifakın dağıldığını duyurdu.
PKK TERÖRİST BİR YAPIDIR
Ceyşil Suvvar, bölgede YPG ile birlikte hareket etmeyeceğini duyurmakla beraber, PKK’nın terörist bir yapı olduğunu ilan etti.