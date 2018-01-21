Terör örgütü YPG'yi onlar da terk etti!

Afrin'de bulunan ve sayıları 2000'i bulan "Ceyşul Suvvar" isimli silahlı yapılanma daha önce ABD'nin yaptığı arabuluculuk ile PKK ile anlaşmış ve YPG saflarına geçmişti.



İTTİFAK DAĞILDI



Ceyşil Suvvar Türkiye'nin başlattığı 'Zeytin Dalı Operasyonu' sonrası bugün ittifakın dağıldığını duyurdu.



PKK TERÖRİST BİR YAPIDIR



Ceyşil Suvvar, bölgede YPG ile birlikte hareket etmeyeceğini duyurmakla beraber, PKK’nın terörist bir yapı olduğunu ilan etti.



