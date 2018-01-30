Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü YPG'ye destek veriyormuş!

Testelmans'ın geçen yıl "Adiv" başkanlığından istifasında, YPG'ye bilgi karşılığı eğitim ve muharebe kıyafeti sağlamasının etkili olduğu iddia edildi.

30 Ocak 2018 Salı 17:26
Terör örgütü YPG'ye destek veriyormuş!

Belçika Savunma Bakanlığına bağlı istihbarat birimi Adiv'in eski Başkanı Korgeneral Eddy Testelmans'ın, Suriye ve Irak'taki Belçikalı savaşçılar hakkında bilgi edinme karşılığında, YPG'ye eğitim ve muharebe kıyafeti sağladığı ortaya çıktı.

Ülkede Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, eski başkan Testelmans'ın, Genelkurmay Başkanı Marc Compernol ve Savunma Bakanı Steven Vandeput'a bilgi vermeden, YPG ile bağlantı kurduğunu yazdı.

Haberde, Suriye ve Irak'taki Belçikalı savaşçılar hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan Testelmans'ın, anlaşma çerçevesinde, YPG üyelerine Kuzey Irak'ta iki seanslık eğitim programı düzenlediği ve muharebe kıyafeti sağladığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, Testelmans'ın geçen sene haziran ayında istifa etmesinde YPG ile yaptığı anlaşmanın etkisi olabileceği iddia edildi. İstihbarat birimi çalışanlarının kendisine yönelik suçlamalar içeren mektubunun basına sızdırılmasının ardından istifasını sunan Testelmans'ın, YPG ile yaptığı anlaşmayı gizli tutmasının istifasına yol açtığı değerlendirildi.

Haziran ayında istihbarat biriminin 8 çalışanının, Savunma Bakanı Vandeput'a yolladığı şikayet mektubunun basına sızdırılmasının ardından Testelmans istifa etmişti.

Testelmans, "Sorunu çözmek için tek bir seçenek var, o da benim istifa etmem. Ancak bu şekilde tekrar sükuneti sağlarız." açıklamasında bulunmuştu.

Adiv çalışanları yazdıkları mektupta, istihbarat biriminin iç çalışmalarındaki rekabet sonucu yanlış bilgi paylaşımı yapıldığını iddia etmiş, bu durumun diğer kamu kuruluşlarıyla çalışmayı engellediği ve uluslararası müttefikler nezdinde karmaşaya yol açtığı ileri sürülmüştü. Çalışanlar, mektupta açıkça Testelmans'ın durumdan sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 17:26
  1. Haziran
  2. Suriye
  3. Belçika
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O bürolarda büyük skandal yaşandı
    1. O bürolarda büyük skandal yaşandı
    2. Şanlıurfa sınırında hareketli anlar...
    3. Aydın’da 8 bin litre sahte içki ele..
    4. Robinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba..
    5. FETÖ elebaşının yeni fotoğrafları..
    6. İtalya basını Galatasaray'ın sol..
    7. Batman’da tren kazası: 1 kişi yaralı
    8. İHA'ların görüntü almasını engellemek..
    9. Üsküdar'dan Afrin'deki Mehmetçiklere..
    10. "Kendimizi kandırmayalım YPG-PKK’dır!"
    11. İstanbul Barosu Eski Başkanı Kolcuoğlu..
    12. Eto’o, Atiker Konyaspor'da
    13. Karaman merkezli üç ilde terör örgütü..
    14. Trabzonspor ve Beşiktaş'a kötü haber!
    15. Riyad’da gökdelende yangın
    16. Teröristbaşı Gülen'e manidar hediye!
    17. 6 dalda ödül verilecek
    18. ABD o isme yakın kişileri bir bir..
    19. Mektup yazdı: Bazı işlerden el çekmen..
    20. Herkes ''erkek'' olsun dedi... Nüfus..
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!