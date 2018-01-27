Terör örgütü YPG'ye destek veren herkes hedefimiz olur!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye teröristleri ve terör hedeflerini vurmaya devam edecektir. PYD/YPG terör örgütleriyle birlikte Türkiye’ye karşı mücadele eden ve bu örgütlere lojistik destek veren herkes, Türkiye için ayrımsız hedeftir” dedi. Bozdağ, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı konusunda Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu.

KİMSE SÜRE TAYİN EDEMEZ

Harekâtın Afrin terörden temizleninceye kadar süreceğini belirterek, batıdan kısa süre içinde bitirilmesi yönünde gelen açıklamalara tepki gösteren Bozdağ, “Elbette hava ve arazi ile diğer şartlar harekâtın süresini etkileyecektir. Hiçbir ülke, Türkiye’nin başlattığı harekâta süre ve sınır tayin edemez. Süresini de sınırını da Türkiye belirler” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VEREN HERKES HEDEFİMİZ

Eğer PYD/YPG terör örgütlerine lojistik destek devam eder, terörist kıyafetleri giyerek teröristlerle birlikte Türkiye’ye karşı mücadele ederlerse, Türkiye teröristleri ve terör hedeflerini vurmaya devam edecektir. Biz diyoruz ki, PYD/YPG terör örgütleriyle birlikte Türkiye’ye karşı mücadele eden ve mücadele sırasında bu örgütlere lojistik destek veren herkes, Türkiye için ayrımsız hedeftir. ABD ile Türkiye’nin karşı karşıya gelmemesi için sadece Türkiye’nin özen göstermesi yetmez, aynı şekilde ABD’nin de özen göstermesi elzemdir. Türkiye’ye ‘Amerika ile karşı karşıya gelmeyin’ diye beyanda bulunan Sayın Tillerson, ABD’lilere de arazide bizi Türkiye ile karşı karşıya getirecek eylemlerden kaçının, demesi, arazideki uygulamalarını, askerlerini ve teröristlere destek konularını yeniden gözden geçirmesi lazım.