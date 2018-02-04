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Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin'de sinsi plan!

Afrin'de terör hedeflerine yönelik operasyon sürüyor. Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölgedeki teröristler yoğun ateş altına alındı. Terör örgütünün Afrin kent merkezinde hendekler kazıp duvarlar ördüğü belirtiliyor.

04 Şubat 2018 Pazar 17:48
Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin'de sinsi plan!

AA'nın haberine göre TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.

HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK, hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 17:48
  1. TSK
  2. Terör örgütü PYD/PKK
  3. Afrin

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  • nn1 sa önce
    HENDEK MİKENDİ MEZARLARINI KIZIYORLAR BARİ YOL ORTASINA KAZ MASALAR KALDIRIP BİR DAHİ YER KAZMAZAHMETİ OLMAZDI
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