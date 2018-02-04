Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin'de sinsi plan!

AA'nın haberine göre TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.

HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK, hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.