Terör örgütü YPG'nin Japon malı teröristi!
PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında Japonya vatandaşının da çatışmalara katıldığı ortaya çıktı.21 Haziran 2017 Çarşamba 10:18
Türkiye'de kanlı terör saldırıları düzenleyen hain terör örgütü PKK, dünyada DEAŞ ile mücadele bahanesiyle propaganda yürütüyor.
Birçok ülke tarafından izin verilen terör propagandalarının yansımaları ise örgütün saflarında görülüyor.
TERÖR SAFLARINDAKİ JAPON
Son olarak ortaya çıkan görüntülerde, Japonya vatandaşının YPG'ye katıldığı görüldü. Terör saflarına katılan Japon'un "Reşid Japonya" kod adını aldığı öğrenildi.