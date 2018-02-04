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Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın

ÖSO İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

04 Şubat 2018 Pazar 17:15
Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın

TRT Haber'in haberine göre, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birlikleri ve ÖSOunsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor. Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO, terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.

Öte yandan ÖSO içinde yer alan Nureddin Zengi Hareketi, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 17:15
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