Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e sevkiyatı görüntülendi

Türkiye’nin güney sınırlarını YPG’den temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı harekatında 27’nci gününde en önemli cephelerden biri olan Güney Batı hattında TSK ve ÖSO Cinderes kasabasını kuşatmaya aldı. Afrin kent merkezinden önceki en önemli stratejik nokta olan Cinderes’e terör örgütü YPG'nin silah ve terörist sevkiyatı da görüntülendi.

Öte yandan TSK 27'nci gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528'ye yükseldiğini bildirdi. TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin kuzeyi Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu. TSK Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde ise teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı imha edildi.

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