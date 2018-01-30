Terör örgütü YPG'den yeni taktik

Hatay Kırıkhan'ın karşısında yer alan Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, bu sabah gerçekleşen çatışmaların ardından ele geçirildi. Hemen kuzeydeki Raco bölgesinde ise, YPG'li teröristler yayınladıkları görüntülerle tepelerin Türk ordusuna geçtiğini doğruladı.

DEAŞ'lı teröristleri TSK'ya karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakan YPG/PKK bu defa da çocukları sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Terör örgütü YPG'nin cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep'te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare dikkat çekti.