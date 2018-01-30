Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü YPG'den yeni taktik

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ağır kayıplar veren terör örgütü YPG/PKK kız çocuklarını silahlandırarak sahaya sürmeye hazırlanıyor.

30 Ocak 2018 Salı 17:18
Terör örgütü YPG'den yeni taktik

Hatay Kırıkhan'ın karşısında yer alan Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, bu sabah gerçekleşen çatışmaların ardından ele geçirildi. Hemen kuzeydeki Raco bölgesinde ise, YPG'li teröristler yayınladıkları görüntülerle tepelerin Türk ordusuna geçtiğini doğruladı.

DEAŞ'lı teröristleri TSK'ya karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakan YPG/PKK bu defa da çocukları sahaya sürmeye hazırlanıyor.

 Terör örgütü YPG'nin cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep'te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare dikkat çekti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 17:18
  1. YPG
  2. PKK
  • abdoabdo1 sa önce
    bu teröristlerin allahı kitabı yok. ellerinden gelse bebekleri bile cepheye kurbanlık yollayacaklar adi mahluklar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O bürolarda büyük skandal yaşandı
  1. O bürolarda büyük skandal yaşandı
  2. Şanlıurfa sınırında hareketli anlar...
  3. Aydın’da 8 bin litre sahte içki ele..
  4. Robinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba..
  5. FETÖ elebaşının yeni fotoğrafları..
  6. İtalya basını Galatasaray'ın sol..
  7. Batman’da tren kazası: 1 kişi yaralı
  8. İHA'ların görüntü almasını engellemek..
  9. Üsküdar'dan Afrin'deki Mehmetçiklere..
  10. "Kendimizi kandırmayalım YPG-PKK’dır!"
  11. İstanbul Barosu Eski Başkanı Kolcuoğlu..
  12. Eto’o, Atiker Konyaspor'da
  13. Karaman merkezli üç ilde terör örgütü..
  14. Trabzonspor ve Beşiktaş'a kötü haber!
  15. Riyad’da gökdelende yangın
  16. Teröristbaşı Gülen'e manidar hediye!
  17. 6 dalda ödül verilecek
  18. ABD o isme yakın kişileri bir bir..
  19. Mektup yazdı: Bazı işlerden el çekmen..
  20. Herkes ''erkek'' olsun dedi... Nüfus..
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
Çekilin, yoksa vururuz!
Çekilin, yoksa vururuz!