Terör örgütü YPG'den hudut karakoluna saldırı
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü YPG mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.23 Ocak 2018 Salı 12:14
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü YPG mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.
TANK VE OBÜSLERLE KARŞILIK VERİLDİ
Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.
CAN KAYBI YOK
Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.