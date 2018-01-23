Terör örgütü YPG'den hudut karakoluna saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü YPG mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.



TANK VE OBÜSLERLE KARŞILIK VERİLDİ



Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.



CAN KAYBI YOK



Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.