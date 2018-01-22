Terör örgütü YPG'den Rusya'ya 'ihanet' suçlaması!

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda 3. gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.

İHANET ETTİ

Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı.