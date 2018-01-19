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Terör örgütü YPG'den El Bab'a saldırı!

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'den, Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede bulunan Bab ilçesini hedef alan saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

19 Ocak 2018 Cuma 22:40
Terör örgütü YPG'den El Bab'a saldırı!

Bab Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettiğini söyledi.

Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye sevk edildi." dedi.

TOP YA DA ROKET

Bab ilçesinde güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ebu İsmail de AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın Bab'ın 10 kilometre batısındaki Şeale bölgesinden top ya da roketle saldırdığını söyledi.

Terör örgütü, gece saat 01.00 sularında da Suriye-Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinin hastane bölgesini hedef almıştı. Saldırıda psikiyatri hastanesinde tedavi gören kadın hastalardan 1'i ölmüş, 14'ü de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 22:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti16 dk önce
    Kâfir PYD terör örgütü atış yapmış bu gün 2 kardeşimiz şehid olmuş Biri 10yaşında bir çocuk yavrucak. Bu Son Atışları Birazdan pydGeberecek son dakikalarını yaşıyorlar.
  • M.AliM.Ali28 dk önce
    Bukadar beklersen adamlar saldirir. Ne bekliyoruz.
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