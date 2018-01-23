Terör örgütü YPG'de büyük panik! Onları da devreye soktular
Afrin'de TSK'dan üst üste darbeler alan YPG'li teröristler, şimdi de paralı askerlerle iş birliği yapmaya başladı.23 Ocak 2018 Salı 12:46
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, tüm hızıyla devam ediyor.
Bölgede kararlı bir şekilde operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek yok ederek örgütü köşeye sıkıştırdı.
TERÖR İTTİFAKI
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı koyamayan YPG'li teröristler, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri de çatışmalara katılmak şartıyla serbest bıraktı.
DEAŞ'lıların ardından, YPG'li teröristlerin yanına paralı askerler de katıldı.
Daha önce de bölgede çatışmalara giren 5 İngiliz'in cenazesi Londra'ya gönderilmişti.