Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü YPG'de büyük panik! Onları da devreye soktular

Afrin'de TSK'dan üst üste darbeler alan YPG'li teröristler, şimdi de paralı askerlerle iş birliği yapmaya başladı.

23 Ocak 2018 Salı 12:46
Terör örgütü YPG'de büyük panik! Onları da devreye soktular

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede kararlı bir şekilde operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek yok ederek örgütü köşeye sıkıştırdı. 

TERÖR İTTİFAKI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı koyamayan YPG'li teröristler, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri de çatışmalara katılmak şartıyla serbest bıraktı.

DEAŞ'lıların ardından, YPG'li teröristlerin yanına paralı askerler de katıldı.

Daha önce de bölgede çatışmalara giren 5 İngiliz'in cenazesi Londra'ya gönderilmişti. 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:46
  1. PKK
  2. YPG
  3. Afrin
  4. DEAŞ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi cevap
    1. Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi..
    2. Sahte emniyet müdürünü böyle yakalattı
    3. KPSS sorularının sızdıran zanlılara..
    4. Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe..
    5. 'Düğüne gidiyoruz biz'
    6. Bomba iddia! Eto'o Galatasaray'a geliyor
    7. Fenerbahçe'ye şok!Transfer..
    8. Güvenlik Değerlendirme Toplantısı..
    9. Flaş gelişme! Aboubakar Beşiktaş'ı..
    10. PKK'lı teröristler bir bir teslim..
    11. 'Endişe duyuyoruz' diyorlardı.....
    12. Terör örgütü YPG'de büyük panik!..
    13. ABD'de 8.1 büyüklüğünde deprem!..
    14. Genç kasiyer müşterilerini böyle..
    15. Terör örgütü propagandası yapan askere..
    16. Hükümetten Meclis'e Afrin birifingi
    17. Sol örgütten YPG'ye destek!
    18. PKK'yı tutuşturan gelişme! Aşiretler...
    19. Soğuk algınlığını atlatma rehberi
    20. Galatasaray'dan yılın bombası Andre Ayew
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?
    Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!