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Terör örgütü YPG sivilleri kalkan yapmak için Afrin'de tutuyor

Sivil halkı canlı kalkan yapmak için Afrin’de tutan YPG'li teröristler, kendi ailelerini ise harekat düzenlendiği bölgeden kaçırma telaşına düştü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:54
Terör örgütü YPG sivilleri kalkan yapmak için Afrin'de tutuyor

Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken; köşeye sıkışan teröristlere ilişkin Afrin’den çarpıcı bilgiler geliyor. PKK/KCK/PYD-YPG üst düzey yöneticilerinin kendi ailelerini ve yakınlarını harekat alanından kaçırma telaşı içinde oldukları tespit edildi. Kendi yakınlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışan teröristlerin, Afrin’den ayrılmak isteyen sivillere ise izin vermediği, sivil halkı canlı kalkan yapmak üzere bölgede kalmaya zorladığı öğrenildi.

HALK ÖRGÜTÜN UMURUNDA DEĞİL

Terör örgütlerinin, bölgede çocukları zorla silah altına alma, köylerde yaşayan halkın zorla bölgede alıkonulması, rehin alınması, hastanelerin ve çocukların vurulması gibi zulüm ve zorbalıkla sivil halka gözdağı verme faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu gelişmeler örgütün gerçek niyetini de gözler önüne serdi. Çocukları bu örgütlerin elinde rehin olan aileler, çocuklarını çaresiz bir şekilde örgütün elinden alma gayreti içine girdikleri kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:54
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