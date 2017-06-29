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Terör örgütü YPG: Türkiye ile çatışmaya hazırız

Terör örgütü YPG'nin danışmanı Nasır Hacı Mansur Türkiye ile 'açık ve şiddetli bir çatışma ihtimali' olduğunu belirterek, Türkiye'nin 'bilinen sınırların' ötesine geçmesi halinde karşılık vereceklerini iddia etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:35
Terör örgütü YPG: Türkiye ile çatışmaya hazırız

ABD'nin silah vermesine Türkiye'nin tepki gösterdiği terör örgütü YPG, Türkiye'nin kendilerine operasyon düzenlmesi halinde karşılık vereceklerini duyurdu.

Terör örgütü YPG danışmanı Nasır Hacı Mansur, Halep yakınında 'bilinen sınırların' ötesine geçmeyi denemesi halinde Türkiye'ye karşılık verme kararı aldıklarını söyledi. Mansur, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile 'açık ve şiddetli bir çatışmaya dönük büyük bir ihtimal' gördüğünü ve bunun Rakka'da DAEŞ'e yönelik operasyonu zayıflatacağını dile getirdi.

'AÇIK VE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA CİDDİ OLASILIK'

Türkiye'nin tavrının Rakka operasyonuna büyük zarar vereceğini söyleyen Mansur, "Özellikle de terör örgütü YPG'nin teçhizatlı ve hazırlıklı olduğu düşünüldüğünde, açık ve şiddetli çatışma konusunda ciddi bir olasılık olduğu ortada" diye konuştu.

TSK, dün Azez'deki terör örgütü YPG mevzilerinden füze atıldığını ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşılık verdiğini duyurmuştu. Mansur ise terör örgütü YPG Türkiye'den gelen top atışlarına yanıt verdiğini iddia etti

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:35
  1. Türkiye
  2. Numan Kurtulmuş
  3. Suriye
  4. IŞİD
  5. Nasır Hacı Mansur
  6. Halep
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