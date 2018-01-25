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Terör örgütü YPG ile ABD birbirine düştü

Afrin'de Mehmetçik'ten ağır darbeler alan YPG'li teröristler, Amerika'yı Deyrizor bölgesini boşaltmakla tehdit etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:23
Terör örgütü YPG ile ABD birbirine düştü

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşı sonlandırmak istediğini bahane eden Amerika, ülkenin petrol kaynaklarını kontrol altına aldı.

AMERİKA'NIN TERÖRİSTLERİ

Bunu yaparken terör örgütleriyle kol kola giren Amerikalı yetkililer, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağladı.

YPG AĞLIYOR

Türkiye, sınır hattında silahlanan bu teröristleri etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Harekat başlayınca yalnız kalan YPG, Amerika ve Rusya'dan destek istemeye başladı.

"DEYRİZOR'DAN ÇEKİLİRİZ"

İstediği yardımı bir türlü yardımı alamayan teröristler, Amerikalı yetkilileri Deyrizor'dan çekilmekle tehdit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan teröristbaşlarından Nesrin Abdullah, Amerika'nın yeterli desteği sağlamaması durumunda Deyrizor'dan Afrin'e gideceklerini açıkladı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:23
  1. Brett McGurk
  2. Afrin
  3. ypg
  4. DEAŞ
  5. DÜNYA Haberleri
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