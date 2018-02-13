Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü YPG için yeni kılıf!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzun süredir kabul etmediği, Suriye’nin kuzeyinde PYD/PKK'nın paravanı SDG öncülüğünde kurulacak sınır koruma gücünde ana odağın Irak ve Suriye sınırı olacağını savundu.

13 Şubat 2018 Salı 23:21
Terör örgütü YPG için yeni kılıf!

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde DEAŞ ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor." dedi.

ABD, Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra SDG ismini kullanan PYD/PKK’yı da "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

"IRAK-SURİYE SINIRI' KILIFI

Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon’un ayrıca Suriye’de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını kabul etti.

Bu bağlamda ABD’nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır." şeklinde konuştu.

Eğitilen gücün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafaza birliği olmadığını iddia eden Galloway, "ABD DEAŞ'ın suistimal edebileceği sınırlarda güvenlik açıklarını tespit edecek ve o açıkları kapatmada yardım edecektir." dedi. 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 23:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • IkraIkra1 sa önce
    Abd kallesi suriyeden cik...otomatik daes biter..teroristin batakligi sensin..madem oyle afrin membicteki itlerinide irak sinirina cek de gorelim..
  • abdoabdo1 sa önce
    he yaw he yedik bizde dansöz nana gibi bir sağa bir sola bir öne bnir arkaya kıvır kıvır kıvırıyor başçıban ısraelin sömürge p..çi abd yahudileri.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kan donduran olay… İstanbul’da 2 ayrı noktada 4 ceset!
  1. Kan donduran olay… İstanbul’da 2 ayrı..
  2. Amerika’dan küstah açıklama
  3. Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı…..
  4. Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı..
  5. Cumhurbaşkanı’ndan şehit evine ziyaret
  6. Terör örgütü YPG için yeni kılıf!
  7. Ülke şokta… Trafik kazasında 25’i..
  8. İsrail polisinden Netanyahu’yu şoke..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin şehidinin..
  10. İbadetlerde isteksiz davranmamızın..
  11. Diyarbakır’da polis noktasına alçak..
  12. Netanyahu inkara devam ediyor
  13. Yine Cumhuriyet yine yalan haber… Tek..
  14. O ülkeden FETÖ’ye şok… Mahkeme ceza..
  15. Almanya’da beklenmedik istifa!
  16. Ünlü iş adamına hapis cezası
  17. Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48..
  18. Başbakan Yıldırım, Yunanistan..
  19. Rus yolcu uçağının düşme nedeni..
  20. Şehit annesine hakaret eden şoför..
Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
ABD, Rus tankını vurdu
ABD, Rus tankını vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...