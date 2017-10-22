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Terör örgütü YPG, en büyük petrol sahasını ele geçirdi

Terör örgütü YPG, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde DEAŞ'ın kontrolündeki ülkenin en büyük petrol sahasını ele geçirdi.

22 Ekim 2017 Pazar 13:17
Terör örgütü YPG, en büyük petrol sahasını ele geçirdi

Terör örgütü YPG 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor operasyonu kapsamında kentin kuzey kırsalında ilerleyişi devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor'un doğu kırsalında bulunan ve ülkenin en zengin petrol yatağı olarak bilinen El-Ömer petrol sahası terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçti. Öte yandan YPG'nin, DEAŞ'ın Rakka kent merkezinden tamamen çekilmesinin ardından bazı örgüt üyelerini Deyrizor'a takviye amaçlı gönderdiği öğrenildi.

YPG, 23 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko"yu işgal etmiş ardından bu ay başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre terör örgütü YPG Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda ülkenin en büyük petrol sahaları bulunuyor. DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 13:17
  1. Cafra petrol sahası
  2. Terör örgütü YPG
  3. El-Ömer petrol sahası
  4. Deyrizor
  • AliAli16 sa önce
    Petrol sahalarını ve doğal kaynakları ele geçirmesi iyiye işaret çünkü çok yakında kendini toparlayan Suriye ordusu ile çatışmaları yakındır. Aralarında belli konularda işbirliği olduğu görünse de hiç bir devlet para kaynağını paylaşmak istemez ve tüm bu gelişmeler Esed rejiminin onlara saldırması için güzel şeyler.
  • UgurUgur19 sa önce
    Bence ABD musul kerkük olayını 3-5 ay erteledi. İlk önce Suriye de PKK devleti kuracak sonra Musul kerkük. Sesiz kaldı ABD fazlasıyla. Bu işin içinde ters bir şey var. Peşmerge de çok kolayca bıraktı. Enteresan......... Zamanla göreceğiz. ABD bu ise nasıl el atacak. Umarım bizler bu işten zarar gormeyiz.
  • MuratMurat20 sa önce
    Agziniz acildi pkk bitti diyosunuz adamlar en buyuk petrol kuyusunu nasil ele geciriyor
  • Hatice Hatice21 sa önce
    Oyunun icinde oyun var en buyuk petrol bolgesi firatin kenari ypg konusunda irakla ve iranla anlasmis bir abd var gibi geliyor isin icinde suriyede var turkiyeye karsi bir oyun var bu oyun en kisa zamanda ortaya cikacaktir ypg yi tesaron olarak kullanan kuresel gucler asla petrolden ve israilin guvenliginden vazgecmez turkiyeye engel olmak icin her yolu denerleryapilacak hicbir kotulukten hala vazgecmis degiller allah turkiyenin yardimcisi olsun insallah allah bunlara firsat vermez yoksa dunyada yanginin buyugu cikar
  • Vatandaş Vatandaş 21 sa önce
    Beğenmediğimiz Ypg den yarın birgün petrol alırsak hiç şaşırmam.
  • Fırat Fırat 21 sa önce
    Şeytan ABD nın niyeti belli oldu petrol
  • AlparslanAlparslan21 sa önce
    Zalim esad ile ypg arısında sorun yok ki...
  • alaettin alaettin 22 sa önce
    BAĞDATBU İŞE BİR ÇEKİ DÜZEN VERMELİ TERÖRDENTERÖREPETROLSAHASI Nİ FUTBOL OYÜZÜNE ÇEVİRDİBUNU KURTARMAYACAK BAĞDAT İN AĞIRLIĞIOLMAZ GÜVENLİ DEYİL
  • AhmetAhmet22 sa önce
    Hâlâ zalim Esad diye yırtınacak mısınız?
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