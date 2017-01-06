'Terör örgütü YPG, Caber Kalesi'ni aldı' iddiası

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin sürdürdüğü Rakka operasyonunda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin daha önce bulunduğu Caber Kalesi'nin DAEŞ'den geri alındığı bildirildi.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre doğu ve batı Caber köylerinin DAEŞ'den alınmasının ardından iki köy arasında bulunan Caber Kalesi'nin de DAEŞ'den alındığına dair haber ve görüntüler Suriye ve Irak'taki Kürt internet sitelerinde yayınlandı.