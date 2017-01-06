'Terör örgütü YPG, Caber Kalesi'ni aldı' iddiası

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) uluslararası koalisyonun hava desteği ile daha önce Süleyman Şah Türbesi'nin de bulunduğu Caber Kalesi'ni DAEŞ'den aldığı iddia edildi.

'Terör örgütü YPG, Caber Kalesi'ni aldı' iddiası
Eklenme: 06 Ocak 2017, 21:51
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin sürdürdüğü Rakka operasyonunda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin daha önce bulunduğu Caber Kalesi'nin DAEŞ'den geri alındığı bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre doğu ve batı Caber köylerinin DAEŞ'den alınmasının ardından iki köy arasında bulunan Caber Kalesi'nin de DAEŞ'den alındığına dair haber ve görüntüler Suriye ve Irak'taki Kürt internet sitelerinde yayınlandı.

 
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