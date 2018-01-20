Terör örgütü yok olacak

Günlerdir konuşulan Afrin operasyonu başladı. Türkiye Afrin operasyonuyla terör örgütü PKK/'PYD'nin yuvası haline gelen Afrin'i terörden temizleyerek güney sınırını koruma altına alacak. Operasyonun kaç gün süreceği ise bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da yaptığı konuşmada değindiği Afrin operasyonun başladığını dünyaya duyurdu. Erdoğan Afrin'den sonra ise Münbiç operasyonunun başlayacağını açıkladı. Peki Münbiç nerede, Türkiye için neden önemli? İşte Münbiç'le ilgili bilgiler...

MÜNBİÇ NEREDE?

Menbic ya da Menbij Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan bir şehir. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu.

Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti. Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu. Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti DAEŞ'den geri aldı.

SIRADA MÜNBİÇ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'nde operasyonla ilgili yaptığı konuşmada "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı, bunu Menbiç takip edecek." dedi.

TÜRKİYE NEDEN MENBİÇ'E OPERASYON DÜZENLEMEK İSTİYOR

Türkiye, sınırın Suriye tarafında "terörden arındırılmış bir bölge" oluşturmak amacıyla başlattığı Afrin kentinin PYD'den temizlenmesinin ardından bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin hedeflerini şöyle tarif etti:

"Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit altında. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli." Bu nedenle Türkiye, YPG'nin uzaklaştırılması için Münbiç'e operasyon başlatmayı planlıyor.

PYD MÜNBÇ'E YIĞINAK YAPIYOR

Terör örgütü PYD/PKK, TSK'nın sınırdaki hareketliliği üzerine Afrin'in yanı sıra Münbiç'e de yığınak yapmaya başladı. İçlerinde ABD'nin verdiği zırhlı araçların da bulunduğu yaklaşık 400 araçlık konvoy, Münbiç merkezine geldi. Araçlar ve taşıdıkları teröristler daha sonra ilçenin iki noktasına gönderildi..

Yığınaklardan ilki, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin güneydoğu hattının karşısında yer alan Arima beldesi ile Lübnani Çiftliği'ne yapıldı. Terör örgütü, ikinci yığınağını, Münbiç'in güneyindeki Silo bölgesinde yapıyor. Silo'daki yığınağın, örgüt ile Beşşar Esed rejiminin arasındaki sınırı oluşturan hatta yapılması, Afrin'e takviye unsur gönderileceği şeklinde değerlendiriliyor..

MÜNBİÇ'TEKİ ABD ETKİSİ

Münbiç, ABD'nin destek ve komutasında PKK/PYD tarafından işgal edilmişti. ABD, IŞİD temizlendikten sonra örgütün Münbiç'e boşaltacağı sözünü vermiş ancak bu sözü tutmamıştı. ABD, Türkiye'nin yoğun uyarılarına rağmen örgütün ilçede varlık göstermediğini savunmaya devam etmişti.

Amerikan yönetimi, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PYD/PKK'yı müttefiki olarak niteliyor ve Münbiç'teki teröristleri dünya kamuoyuna SDG maskesiyle pazarlıyor..

TERÖR ÖRGÜTÜ BURAYI TÜRKİYE'YE SIZMAK İÇİN KULLANIYOR

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı..

TÜRKİYE SURİYE SINIRINI YÜZDE 65'İ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDE

Paniğe kapılan örgüt, unsurlarını gizlemek için Afrin'i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi. PYD/PKK'lı teröristler ayrıca örgütün askeri noktaları arasında gidiş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, kentteki binalara da yerleşti. Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor..