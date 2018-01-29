Terör örgütü yandaşları UETD'ye saldırdı!

Polisin inceleme başlattığı binanın duvarına "Afrin", "Apo", "PYD", ''YPG" ve "PKK" ifadelerinin yazıldığı bildirildi.

Öte yandan, UETD İsveç Teşkilatının düzenlediği programa, İsveç İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, İsveç Uygur Maarip Derneği ve İsveç Ülkü Ocakları, İsveç Kozanlılar Derneği gibi Türk sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda, Rinkeby Camisi İmamı Veysel Kılıç, Fetih Suresi'ni okudu. Katılımcılar, harekattaki askerlerin başarılı olması için dua etti.