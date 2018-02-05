Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş alanına çevirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Vatikan ziyareti, olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.

İtalya'nın başkenti Roma'daki terör yandaşları, resmi olarak tüm gösterilerin yasaklanmasına rağmen bugün sokağa çıktı.

Polisle karşı karşıya gelen PKK taraftarları, Roma sokaklarını savaş alanına çevirdi. Polisle göstericiler çatıştı, Afrin harekâtına karşı çıkan bazı bazı terör yandaşları yaralandı.

Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle bugün Roma'da yaklaşık 3 bin 500 polis görev yapıyor. Erdoğan'ın geçtiği güzergâhlar trafiğe kapatılırken, kaldığı otel çevresinde keskin nişancılar görev aldı.

Roma'nın merkezi 'Yeşil Bölge' ilan edildi, bütün gösteriler yasak.