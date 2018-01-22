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TSK abluka altına aldı, yalvarmaya başladılar

TSK ve ÖSO'nun Afrin'e düzenlediği operasyonla zor durumda kalan PYD/PKK'lı teröristler ABD ve koalisyon güçlerinden yardım dilenmeye başladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
TSK abluka altına aldı, yalvarmaya başladılar

Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesinde hızla devam ediyor. Bir yandan TSK'nın havadan ve karadan abluka aldığı PYD/PKK'lı teröristler, diğer yandan da Azez'de kıstırılıyor.

Köşeye sıkışan teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan destek arıyor.

ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI

Her bir taraftan kıstırılan teröristler kaçıyor ya da teslim oluyor. Bu durum karşısında eli kolu bağlı kalan ve hızla güç kaybeden PYD/PKK teröristleri ABD'nin öncülüğünü yaptığı koalisyondan yardım talep etti.

DEAŞ ile mücadelenin tehlikeye girdiğini savunan teröristler, TSK'nın durdurulması yönünde koalisyon devletlerinin araya girmesini istiyor. Özellikle koalisyonun başındaki ABD'den yardım talebinde bulunan terör örgütü harekatın durmasının sağlanmasını istiyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
  1. Afrin harekatı
  2. PKK
  • Kor GeneralKor General14 dk önce
    Hani güneş gozluklerinizli takip havali fotograf çekip havalaniyodunuz ne oldu.dinimizi biraktiniz abd yi gorunce hac lari oper oldunuz ne dunyaniz var simdi ne ahiretiniz ardinizdan aglayanda yok kandirildiniz . halbuki türkiye dost ve vefakâr bir ulke rahatlik batti 10 bin km dekiler size daha sevimli geldi yazik
  • Emre BayındırEmre Bayındır18 dk önce
    Şeytan "Benim onlar üzerinde bir etkim yoktu. Ben sadece vesvese verdim, onlar da kulak verdiler" der, ve azabı görünce kaçar. Şeytanın ipiyle kuyuya giren, cehennem çukurunda kalır, vesselam.
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