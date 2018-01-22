TSK abluka altına aldı, yalvarmaya başladılar

Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesinde hızla devam ediyor. Bir yandan TSK'nın havadan ve karadan abluka aldığı PYD/PKK'lı teröristler, diğer yandan da Azez'de kıstırılıyor.

Köşeye sıkışan teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan destek arıyor.

ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI

Her bir taraftan kıstırılan teröristler kaçıyor ya da teslim oluyor. Bu durum karşısında eli kolu bağlı kalan ve hızla güç kaybeden PYD/PKK teröristleri ABD'nin öncülüğünü yaptığı koalisyondan yardım talep etti.

DEAŞ ile mücadelenin tehlikeye girdiğini savunan teröristler, TSK'nın durdurulması yönünde koalisyon devletlerinin araya girmesini istiyor. Özellikle koalisyonun başındaki ABD'den yardım talebinde bulunan terör örgütü harekatın durmasının sağlanmasını istiyor.