Terör örgütü üyesi itiraf etti: Beni CHP’ye FETÖ sızdırdı

Şüphelinin cep telefonunda ise hesap makinesi görünümlü farklı bir mesajlaşma programı tespit edildi. Yine Bursa'da işadamlarının da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli: Örgütün TSK yapılanmasından sorumlu oldukları iddia edilen 7 mahrem abi yakalandı.



Kastamonu: 8 avukat evlerinde gözaltına alındı.



Muğla: Muğla merkezli 4 ildeki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.



Kırıkkale: ByLock kullandığı tespit edilen çeşitli mesleklerden 12 kişi gözaltına alındı.



Tokat: ByLock kullandıkları iddia edilen aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Giresun: Giresun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir: ABD'de 'Silikon Vadisi' olarak anılan bilişim firmalarında görev alan 31 kişi için yakalama kararı verildi. 6 kişi yakalandı.

İstanbul: ByLock kullandıkları tespit edilen örgütün sivil yapılanmasına mensup 40 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mimar, avukat ve doktorlar olduğu öğrenildi. 23 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 19'u ise bugün adliyeye sevk edilecek.