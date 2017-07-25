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Terör örgütü üyeleriydi... Şimdi parti kuruyorlar...

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), ülkedeki siyasi mücadelede yer almak için kuracağı partiyi 1 Eylül’de ilan edecek.

25 Temmuz 2017 Salı 16:41
Terör örgütü üyeleriydi... Şimdi parti kuruyorlar...

Hükümetle barış anlaşmasının ardından silah bırakan FARC’ın yöneticilerinden Ivan Marquez ve Carlos Antonio Lozada, parti çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Örgütün hükümetle görüşmelerindeki Başmüzakerecisi Marquez, ağustos sonlarında yönetimin ve yol haritasının belirleneceği bir kuruluş kongresi düzenleyeceklerini bildirdi.

Marquez, kurulacak partinin, Bogota’daki tarihi Bolivar Meydan’ında 1 Eylül'de kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Barış anlaşmasının uygulamasına dair Kolombiya Kongresindeki tartışmalara dikkati çeken Marquez, “Umarım Kongre toplumun özlem duyduğu uzlaşma ve barışla uyumlu hareket eder.” dedi.

Marquez, ülkede son dönemde yerel liderlere yönelik suikastlerde artık FARC militanlarının da hedef alınmaya başlandığına işaret ederek, bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Devlet Başkanlığının insan hakları konusunda çalışmalar yürüten Defensoria del Pueblo birimi, silah bırakma sürecinden beri FARC’ın 5 militanının öldürüldüğünü açıklamıştı.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:41
  1. farc
  2. Marquez
  3. Devlet Başkanlığı
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