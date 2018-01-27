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Terör örgütü tutuştu! Arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar

Afrin’deki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda PYD-YPG/PKK noktaları yeniden ateş altına alındı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:02
Terör örgütü tutuştu! Arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç gündür ilerlemenin durduğu Burseya Dağı’nda Bordo Bereliler, MAK ve Tunceli Dağ Komando birlikleri teröristlerin bulunduğu noktalara operasyon başlattı.

TERÖRİSTLER GERİ ÇEKİLDİ

ÖSO güçleriyle birlikte başlatılan operasyonda, Burseya Dağı’nın Azez tarafına bakan tüm bölümünün kontrolünün sağlandığı, teröristlerin de Burseya Dağı’nın Afrin’e bakan yamaçlarına geri çekildiği öğrenildi.

Teröristlerin Burseya Dağı’na kurduğu 7 kule de Türk Askeri Birliği’nin hedefi olurken, savaş uçaklarının bombardımanı ve topçu atışından sonra teröristlerin bu kulelerden bazılarını ise boşalttığı belirlendi.

YEREL POLİSTE ELİ TETİKTE

Azez’den Burseya Dağı’na geçilen bölgede ise Türkiye tarafından eğitilen ve şuan bölgede yerel polis olarak görev yapan ekipler, elleri tetikte görev alıyor. Burseya Dağı’na açılan kapı olan Marin köyünde ise askeri hareketlilik dikkat çekerken, çok sayıda tank ve zırhlı araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü.

AZEZ'DE YENİ HAYAT

Sıcak çatışmaların yaşandığı Burseya ve Afrin'e iki kilometre uzaklıktaki Azez şehir merkezinde ise hayatın normal şekilde devam etmesi dikkat çekti. Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Azez’de, geriye göç devam ederken şehir merkezinin nüfusunun 150 bini geçtiği öğrenildi. Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde nüfusu 80 bine kadar düşen Azez’de, kamplarda yaşayan 200 bin kişiyle birlikte bugün nüfusun 350 bine ulaştığı kaydedildi.

AZEZ’DE TÜRKİYE’YE DESTEK

Azez şehir merkezinde toplanan bir grup Suriyeli, Türk Bayrakları’nı açarak Türkiye’ye destek gösterisinde bulundu. Arapça olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan grup, Türk askerine de sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 19:02
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Afrin
  3. Burseya Dağı
  4. PKK
  5. YPG
  6. PYD
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