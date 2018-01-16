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Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş... Güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e girmek için geri sayıma geçti. Terör örgütü YPG ise direneceğini açıkladı.

16 Ocak 2018 Salı 11:30
Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş... Güldürdü

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşı fırsat bilen terör örgütleri, bölgede yer edinmeye başladı. Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde yeni bir hat oluşturmaya çalışan YPG'li teröristler, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile bu amacına ulaşamadı.

ADIM ADIM AFRİN'E

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte son hazırlıklarını yapmaya başladı.

Afrin'e girerek bölgeyi teröristlerden temizleyecek olan Mehmetçik, kentte huzur ve güvenliği sağlayacak.

TUTUŞTULAR

TSK bölgeye askeri sevkiyatlara devam ederken terör örgütünden de açıklama üstüne açıklama geliyor.

YPG DİRENEBİLECEĞİNİ SANIYOR

Örgütün eski elebaşı Müslim">Salih Müslim, Avrupa'dan yaptığı açıklamada Afrin'de direniş gösterileceğini söyledi.

YPG'nin sözde komutanları da, Türk askerine karşı direniş planı yaptıklarını, kolay bir savaşın olmayacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:30
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