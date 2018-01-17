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Terör örgütü titremeye başladı

Türk askerinin korkusuyla dünyadan yardım dilenen YPG'liler, sosyal medyada yalan rüzgarı estirip büyük paniği gizlemeye çalışıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:44
Terör örgütü titremeye başladı

Türk ordusunun her an operasyona başlayabileceği Afrin'de, YPG'li teröristler bir yandan içi boş tehditler savurup diğer yandan da uluslararası toplumdan yardım dileniyor. Afrin'in etrafı neredeyse tamamen Türkiye ve desteklediği ÖSO tarafından sarılmış durumda.

PANİĞİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Büyük paniği gizlemeye çalışan terör örgütünün Twitter hesapları, Afrin'e girilemeyeceğini iddia ediyor. Terör hesapları ayrıca, Afrin'den yüzleri maskeli kadın teröristlerin fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf altında kadın teröristlerin YPG'nin özel kuvvetleri olduğu yazıldı.

Sosyal medyada kampanya yürüten terör yandaşları, YPG'nin bugün Türkiye'yi durdurması için dünyaya yalvarmasını da görmezlikten geldi.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin bugünkü açıklamalarının operasyonun başlayacağına işaret ettiğin şeklinde yorumlanıyor. Barzani, bugün "Türkiye ve İran ile ilişkilerimiz her geçen gün iyiye gidiyor. Daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:44
  1. YPG
  2. Afrin
  3. Türkiye
  4. ÖSO
  5. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  6. Neçirvan Barzani
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