Terör örgütü tadilat başlattı

Dün öğle saatlerinden itibaren gümrük binası üzerinde fark edilen hareketlilik, bugün de devam etti. Telabyad Gümrük Binası üzerindeki hareketliliğin, terör örgütünün binada tadilat çalışması başlatmasından dolayı yaşandığı öğrenildi.

Terör örgütü üyelerinin bugün de gün boyu gümrük binası üzerinde hareket halinde oldukları gözlemlenirken, gümrük binasına kamyonların yanaşarak malzeme taşıması da dikkatlerden kaçmadı.