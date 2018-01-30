Terör örgütü tadilat başlattı
Terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Telabyad Gümrük binasında, örgüt tarafından tadilat çalışması başlatıldı.30 Ocak 2018 Salı 19:59
Dün öğle saatlerinden itibaren gümrük binası üzerinde fark edilen hareketlilik, bugün de devam etti. Telabyad Gümrük Binası üzerindeki hareketliliğin, terör örgütünün binada tadilat çalışması başlatmasından dolayı yaşandığı öğrenildi.
Terör örgütü üyelerinin bugün de gün boyu gümrük binası üzerinde hareket halinde oldukları gözlemlenirken, gümrük binasına kamyonların yanaşarak malzeme taşıması da dikkatlerden kaçmadı.