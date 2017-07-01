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Terör örgütü Suriyelilerin evlerine dönmelerini engelliyor

PKK’nın Suriye kolu olan YPG ve PYD, Arap sivillerin Rakka ve köylerindeki evlerine dönmelerini engelliyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:10
Terör örgütü Suriyelilerin evlerine dönmelerini engelliyor

PYD ve YPG’li militanların kontrolü altında bulunan bölgelerdeki Suriyeli aktivistler evlerine dönmek isteyen kadın ve çocukları engelleme görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

Görüntülerde konuşan Rakkalı bir Arap evine dönmek istediği için YPG ve PYD’li militanların önce dövüldüğünü daha sonra da tutukladığını söyledi. Bir başka Rakkalı Arap ise Kürt militanların evlerine dönmek isteyenleri korkutmak için kafalarına kurşun sıktıklarını söyledi. Kız kardeşinin dövülmesini engellemek isteyen bir Rakka’lının da YPG’li militanlar tarafından öldürüldüğünü söyledi .

Rakka’lı başka bir kadın ise “Evlerimize geri dönmek istiyoruz. Ancak onlar güç kullanarak bizi engelliyorlar. Açız ve susuzuz. Sıcak güneşin altındayız. Evlerimize dönmemize izin vermiyorlar” dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:10
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