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Terör örgütü PYD'ye verilen stratejik silahlar ortaya çıktı

Afrin’de tankın vurulmasıyla 6 Mehmetçik’in şehit düşmesi sonrası gözler PYD/YPG’ye verilen ve Türkiye’ye yöneltilen “stratejik” silahlara çevrildi.

06 Şubat 2018 Salı 08:26
Terör örgütü PYD'ye verilen stratejik silahlar ortaya çıktı

AFRİN merkeze doğru kararlı ve temkinli şekilde planlandığı gibi ilerlenen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir tankın PKK/ YPG’li teröristler tarafından füzeyle vurulması, gözleri terör örgütüne verilen silahlara çevirdi. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi...

ABD ve çokuluslu koalisyona üye 19 ülkenin terör örgütüne verdiği silahlar taktik ve stratejik olarak ikiye ayrılıyor. Taktik silahlar DEAŞ’la mücadelede kullanılırken, stratejik olanlar ise Suriye’de Türkiye’yi hedef alan silahlar. Terör örgütünün, Türkiye sınırında otonom bir yönetim sağlama hayali, artık sır değil. Ancak bu stratejik silahların kullanılmaya başlanmasının terör örgütünün hedefleri açısından önemi büyük. Başından beri Afrin operasyonunun Kürtlere karşı yürütüldüğü kara propagandasını yaymaya çalışan terör örgütü, Türkiye içinde muhalefet dahil neredeyse tüm kesimlerin destek verdiği operasyonu iç kamuoyu açısından etkilemeye çalışıyor. Terör örgütü bu stratejik silahları kullanarak içeride gedik açmaya, Mehmetçiğin moralini bozmaya, karşıt görüşler çıkarmaya çalışıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN SİLAHLAR

Terör örgütünün Afrin’deki TSK tankına yönelik saldırısında kullandığı güdümlü ATGM (antitank guided weapon) dahil, elindeki silahların menşeinden çok bu silahları nasıl temin ettiği, hangi amaçla verildiği ve kullanmasına niçin izin verildiği önemli. Çünkü çoğu zaman terör örgütlerinin eline asla geçmemesi gereken bu sofistike silah sistemlerinin üretici ülke ve üretici firma seri numaraları siliniyor. Dolayısıyla tedarikçiye ulaşmak zor. Tedarikçiye ulaşsanız bile coğrafyadaki savaşlar ve krizler nedeniyle hangi ülkenin verdiğini nasıl ispat edeceksiniz? Diyelim ki bir NATO ülkesi, terör örgütüne verdiği silahın üzerine imzasını atar mı? Buna bir de silah karaborsasını, terör örgütleri arasında el değiştiren silahları, zayıflayan merkezi yönetimlerden ele geçirilen silahları ekleyince liste uzayıp gidiyor; tehdidin boyutu herkes için artıyor.

19 ÜLKEDEN SİLAH GİDİYOR

Farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yakalanan silah sistemleri ve mühimmatlardan yola çıkılarak, PKK/YPG’nin elinde 19 ülkeden silah olduğu belirtiliyor. Örgütte bulunan güdümlü anti tank silahlarının (ATGM) listesi ise şunlardan oluşuyor:

- Rus yapımı 9M133 Kornet.
- Fransız-Alman ortak üretimi Milan.

- Rusların geliştirdiği, AT-13 Metis-M (9K115-2).

- ABD üretimi TOW.

- Rus menşeli 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs.


Eski Yugoslavya üretimi M79 OSA.

- MANPAD ve 9K38 İgla gibi farklı versiyonları.

- İsveç üretimi AT4 güdümsüz tanksavar silahı.


HaberTurk
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:26
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