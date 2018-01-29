Terör örgütü PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı!
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda ÖSO birliklerinin bir PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.29 Ocak 2018 Pazartesi 10:57
Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi yakaladı.
Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda, ÖSO birlikleri tarafından yakalanan teröristin etrafının sarıldığı anlar yer alırken, yakınlarda süren çatışmaların sesi de duyuldu.