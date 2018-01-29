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Terör örgütü PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda ÖSO birliklerinin bir PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:57
Terör örgütü PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı!

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi yakaladı.

Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda, ÖSO birlikleri tarafından yakalanan teröristin etrafının sarıldığı anlar yer alırken, yakınlarda süren çatışmaların sesi de duyuldu.

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:57
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  • sezginsezgin1 sa önce
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