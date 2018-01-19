Terör örgütü PYD/PKK Azez'deki hastanelere saldırdı
Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı.19 Ocak 2018 Cuma 08:14
PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, 01.00 sularında top ateşine tuttu.
4'Ü AĞIR 12 YARALI
Psikiyatri hastanesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 12 akıl hastasının yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaklaşık 200 kişinin psikiyatri tedavisi gördüğü binada ağır hasar meydana geldi. Terör örgütü eş zamanlı olarak, Azez’deki kadın doğum hastanesini hedef aldı.