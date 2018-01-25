Terör örgütü PYD’nin yarısı çocuk

Askeri kaynaklara göre sızma harekâtının başarıyla gerçekleştirildiği, Bordo bereliler ile MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı personelinin koordineli çalıştığı belirtildi. Öncü ve keşif birliğinin özellikle hedef belirleme ve taarruz sonrası başarı tespiti yaparken, işaretleme sistemiyle de uzun menzilli top, obüs ve hava taarruzuna yön verdikleri öğrenildi. PKK/YPG unsurlarının dışarıdan gelecek desteğinin kesilmesinin ardından örgütün çözülmeye başladığı belirtilirken, örgüte silah zoru ve tehditle kazandırdıkları insani gücün de kırılmaya başladığı öğrenildi. PKK/YPG’nin bölgede 8 bine yakın terörist unsurunun bulunduğunu belirten yetkililer, bunların yüzde 50’sinden fazlasının, küçük yaşta çocuk, savaş eğitimi olmayan, pasif konumdaki kişilerden oluştuğunu belirttiler. Operasyonun, ilk 5 gününde hazırlanan plan doğrultusunda başarıyla devam ettiği belirtilirken, özellikle sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin sabah saatlerinde oldukça düştüğünü bu nedenle birliklerin sızmalara karşı sık sık uyarıldığı öğrenildi.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA