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Terör örgütü PYD'li teröristlerin son hali...Çözülme başladı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 5. gününde PKK/PYD'ye ağır darbe vuruldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:25
Terör örgütü PYD'li teröristlerin son hali...Çözülme başladı

TSK'nın bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı harekatından yeni kareler düştü. Azez'in kuzeyinde yer alan ve güvenlik gerekçesiyle yerini açıklayamadığımız bölgede dün düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist ele geçirildi.

TSK'nın özel birlikleri PYD'li teröristlerin bulunduğu mevzilere nokta herekatı düzenleyip hainleri kıs kıvrak yakaladı. Ele geçirilen teröristlerin aciz durumu fotoğraflarla ortaya çıktı.

ÖSO, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava saldırıları başlatmasının ardından terör örgütü PYD'nin zorla silah altına aldığı bazı üyelerinin kendisine sığındığını bildirdi.

BAZILARI ÇOCUK YAŞTA

Azez'deki AA muhabirlerinin ulaştığı görsellere göre, örgütten kaçanların bazılarının çocuk yaşta oldukları anlaşıldı.

PYD ZORLA SİLAH ALTINA ALMIŞTI

Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına hız verdiği son haftalarda paniğe kapılarak zorla silah altına alma uygulamalarını artırmıştı.

260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte PKK/PYD'li teröristlerin yakalanma anı...

Haber7

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:25
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