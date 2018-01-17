Terör örgütü PYD'den tüm dünyaya çağrı! Afrin operasyonunu durdurun...

Terör örgütü PYD'den, dünya güçlerine, Afrin'in Türkiye tarafından bombalanması karşısında harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, tam kapsamlı bir operasyon düzenlenmesi halinde Suriye'nin kuzeyinde ve güneyinde Kürt güçler tarafından kontrol edilen bölgelerin PYD ile dayanışma içinde olacağı belirtilip "Afrin yalnız kalmayacak" denildi.