Terör örgütü PYD'den Azez'e havan toplu saldırı! 15 yaralı var
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalındaki köye terör örgütü PYD tarafından yapılan havan topu saldırısında 15 kişi yaralanırken, yaralıların bazıları Kilis’e getirildi.25 Temmuz 2017 Salı 08:51
Terör örgütü PYD Azez ilçesi Kelciprin köyüne havan topuyla saldırdı. Köye isapet edan havan topu nedeniyle içerisinde çocuk ve kadınların bulunduğu 15 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, Kelciprin köyünden tahliye edilerek, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine getirildi. Şarapnel isabet 4 kişi ilk etapta Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen 3’ü çocuk 4 Suriyeli tedavi altına alındı. Diğer yaralılar, Azez ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.