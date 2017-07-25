Terör örgütü PYD'den Azez'e havan toplu saldırı! 15 yaralı var

Terör örgütü PYD Azez ilçesi Kelciprin köyüne havan topuyla saldırdı. Köye isapet edan havan topu nedeniyle içerisinde çocuk ve kadınların bulunduğu 15 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, Kelciprin köyünden tahliye edilerek, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine getirildi. Şarapnel isabet 4 kişi ilk etapta Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen 3’ü çocuk 4 Suriyeli tedavi altına alındı. Diğer yaralılar, Azez ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.