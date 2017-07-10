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Terör örgütü PYD zorunlu askerlik başlattı

Terör örgütü PYD'nin Münbiç'te evlere baskın düzenleyerek, gençleri zorla askere aldığı öğrenildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:02
Terör örgütü PYD zorunlu askerlik başlattı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında DAEŞ'den alarak Halep'in doğusundaki stratejik Münbiç kentine yerleşen PYD, şimdi de kentte zorunlu askerlik uygulaması başlattı.
Son olarak çoğunluğunu PYD'lilerin oluşturduğu Suriye Devrimci Güçleri'ne (SDG) bağlı Emniyet Konseyi'nin şehirde evlere gelişi güzel baskın düzenleyerek tutuklama operasyonları başlattığı ve gençleri zorla askere aldığı öğrenildi.

GENÇLER KENTİ TERK EDİYOR

Geçtiğimiz Cumartesi sabahı şehre baskın düzenleyerek yaşları 18 ilâ 35 arasındaki gençleri seçen PYD militanları, gençleri tutukladı. Gençlerin 9 ay boyunca SDG saflarında zorunlu askerlik yapacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:02
  1. PYD
  2. münbiç
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