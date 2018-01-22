Terör örgütü PYD, Türkiye'ye ateş açtı
Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı.22 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, hafif yaralandı.
Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar ilçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, omzundan yaralandı. Hafif yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.