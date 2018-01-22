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Terör örgütü PYD, Türkiye'ye ateş açtı

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
Terör örgütü PYD, Türkiye'ye ateş açtı

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, hafif yaralandı.

Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar ilçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, omzundan yaralandı. Hafif yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
  1. terör örgütü PKK/YPG
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