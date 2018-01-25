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Terör örgütü PYD sıkıştı! Afrin'den kaçış yoluna tampon

ÖSO, Afrin'in güneydoğusunda teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhı Tel Rifat kasabasından geçişleri kesmek için yığınağa başladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:01
Terör örgütü PYD sıkıştı! Afrin'den kaçış yoluna tampon

Afrin'e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.

TEL RİFAT'A YIĞINAK

Zeytin Dalı Harekâtı'nda (Afrin Operasyonu) PYD/ YPG'li teröristlerin etrafı çevrilerek kent merkezine mi hapsedileceği yoksa bir geçiş yolu bırakılıp bölgeyi terk etmeye mi zorlanacakları merak konusu olmuştu. Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO), Afrin'in güneydoğusunda teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhı olarak değerlendirilen Tel Rifat kasabasından geçişleri kesmeye yönelik yığınağa başladı.

5. GÜNDE ÖRGÜT MİLİTANLARINI KAYBETMEYE BAŞLADI

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 5 gün geride kaldı. Dağlık alanlarda ve bu alanlardaki vadilerde başlatılan kara harekâtına her geçen gün yeni cepheler ekleniyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG'nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı belirtiliyor.

AFRİN 3 TARAFTAN KUŞATILDI

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO, Afrin bölgesini 3 taraftan kuşattı. Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki Tel Rifat kasabası, rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına açılıyor.

TEK ÇIKIŞ YOLLARI VAR

Afrin'den kaçmayı planlayan teröristlerin TSK ve ÖSO güçleriyle karşılaşmadan bölgeden çıkabilmelerinin tek yolu, Tel Rifat üzerinden geçmeleri.

KAÇIŞ YOLUNA TAMPON

Teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik bir güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. TSK'nın harekâtın ilk gününde vurduğu Minnag Askeri Havaalanı da bu bölgede bulunuyor. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde ABD, Afrin bölgesindeki PYD/YPG'lilere Minnag Havaalanı'nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. ÖSO'nun bölgede kontrolü sağlamasının ardından TSK, Minnag Havaalanı'nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.

MESKÛN MAHAL SAVAŞI

Yeni açılan bu cephe, rejim bölgesine doğru uzanan ve boğaz niteliği taşıyan Tel Rifat'ın da kontrol altına alınacağı ve böylece PYD/YPG'li teröristlere kaçış yolu bırakılmayacağı anlamına geliyor. Bu durumda, PYD/YPG'li teröristler Afrin kent merkezine kıstırılacak ve gelecek haftalarda muhtemelen meskûn mahal çatışma düzenine geçilecek. TSK sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterdiğinden, meskûn mahal mücadelesinin sonuç vermesinin zaman alacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:01
  1. suriye
  2. pkk
  3. öso
  4. Afrin
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