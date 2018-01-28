Terör örgütü PYD: Rusya bizi davet etmedi

Sputnik'e konuşan Terör örgütü PYD, "Kürtler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne bunu yapmayı reddettiklerinden değil, şimdiye kadar hala Rusya'dan davet almadıkları için katılamayacak. Rusya, yönetimimize davetiye göndermedi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Suriyeli Kürt temsilcinin kongre için Soçi'ye gideceğini açıklamıştı.

Terör örgütü PYD sözcüsü ‘Kürtlerin daha önce sağlanmış olan kota doğrultusunda sundukları listedeki isimlerin tümünün, daha Türkiye Afrin harekâtına başlamadan önce Ankara tarafından üstünün çizildiğini' iddia ediyor.