Terör örgütü PYD ölüme terk etti, Mehmetçik bağrına bastı

Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristlere karşı yürütülen operasyonlarda TSK’ya ait birlikler, Hatay sınırı karşısında Afrin’in batısındaki operasyonda El Hamam köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı. Afrinli kadın, bölgede hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait zırhlı ambulansla alınarak sınır hattına kurulan UMKE ilk yardım çadırına getirildi.



Bitkin halde bulunan engelli kadın, burada sağlık ekiplerince tepeden tırnağa genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi. UMKE çadırında kadının durumu hakkında bilgi alan Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, “Askerimiz, kadını ölüme terk edilmiş şekilde buldu. Bakımı Türkiye Cumhuriyeti’nce üstlenilmek üzere Kırıkhan Devlet Hastanemizde devam ettirilecek” dedi.