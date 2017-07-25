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Terör örgütü PYD köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalındaki köyü terör örgütü PYD tarafından yapılan havan topu saldırısında 15 kişi yaralanırken, yaralıların bazıları Kilis’e getirildi.

25 Temmuz 2017 Salı 08:27
Terör örgütü PYD köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı

Terör örgütü PYD Azez ilçesi Kelciprin köyüne havan topuyla saldırdı. Köye isapet edan havan topu nedeniyle içerisinde çocuk ve kadınların bulunduğu 15 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, Kelciprin köyünden tahliye edilerek, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine getirildi.

Şarapnel isabet den 4 kişi ilk etapta Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen 3’ü çocuk 4 Suriyeli tedavi altına alındı. Diğer yaralılar, Azez ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:27
  1. Suriye
  2. Kilis
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