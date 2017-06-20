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Terör örgütü PYD, körfez ülkeleriyle görüşmesini reddetti

Irak'ın kuzeyinde ABD'nin arabulucuğuyla Suudi Arabistan önderliğindeki Körfez Arap ülkelerinin İran ve Suriye yönetimine karşı terör örgütü PYD ile görüşmeler yaptığı öne sürülürken, terör örgütü PYD iddiaları reddetti.

20 Haziran 2017 Salı 18:36
Terör örgütü PYD, körfez ülkeleriyle görüşmesini reddetti

ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri ile terör örgütü PYD Lideri Salih Müslim başkanlığındaki heyetLE bir araya geldi.
Toplantıda Haşdi Şabi milisleri ve Suriye güçlerinin Suriye-Irak-Ürdün sınırı boyunca ilerlemesinin durdurulmasının konuşulduğu ve terör örgütü YPG'nin desteklenmesine karar verildiği iddia edildi.

Haberde Körfez'deki Arap ülkelerinin, Şii Haşdi Şabi milislerinin Suriye-Irak sınırındaki ilerlemesini durdurmak için bölgede konuşlanacak YPG güçlerinin siyasi, askeri ve mali olarak desteklenmesini kararlaştırdığı öne sürüldü.

Öte yandan YPG'nin Ürdün-Suriye-Irak sınırının kesişim noktası olan El Tanaf bölgesine konuşlandırılması kararlaştırıldığı savunuldu.

ELEBAŞI TERÖRİST YALANLADI

Terör örgütü PYD olarak Süleymaniye'de Suudi Arabistan ve diğer körfez Arap ülkeleri ile ilgili herhangi bir toplantı yapmadıklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:36
  1. ABD
  2. İngiltere
  3. Suudi Arabistan
  4. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri
  • hrnhrn7 sa önce
    Hepinizin ...........mız günler yakın
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