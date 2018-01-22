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Terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad’da sessizlik

Suriye sınırındaki Telabyad’ın komşusu olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırın Telabyad tarafında hareketlilik olmazken, Türkiye tarafında ise zırhlı araçların bekleyişi sürüyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:12
Terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad’da sessizlik

Suriye Afrin’deki terör örgütü PYD ve YPG’ ye yönelik yapılan "Zeytin dalı" operasyonun 3. gününde devam ederken PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde ise hiç bir araç ve insani hareketlilik yaşanmıyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Sınırın Türkiye tarafında Türk birliklerinin yoğun güvenlik tedbirleri sürüyor. Sınır hattında zırhlı araçlar, sınır ötesinden gelebilecek girişimlere karşı hazır bekliyor.

Terör örgütlerine yönelik Afrin’de operasyon 3. günü doldururken Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad ilçesinde ,hiç bir hareketin olmadığı gözlemlendi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 17:12
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