Terör örgütü PYD, Kılıçdaroğlu'na güvence mi verdi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Afrin'e girmemesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına kamuoyundan büyük bir tepki geldi.

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce de Kılıçdaroğlu'na tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Hüseyin Gülerce Kılıçdaroğlu'na şu soruları sordu:

1. Nereye kadar gidersek askerimiz güvende olur?

2. PYD size güvence mi verdi?