Terör örgütü PYD, Kılıçdaroğlu'na güvence mi verdi?
"Türk askeri Afrine girmesin" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na gazeteci Hüseyin Gülerce'den zor sorular.07 Şubat 2018 Çarşamba 16:03
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Afrin'e girmemesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına kamuoyundan büyük bir tepki geldi.
Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce de Kılıçdaroğlu'na tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.
Hüseyin Gülerce Kılıçdaroğlu'na şu soruları sordu:
1. Nereye kadar gidersek askerimiz güvende olur?
2. PYD size güvence mi verdi?
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