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Terör örgütü PYD: ABD Suriye'de kalmalı!

Terör örgütü PYD, Rakka'nın DAEŞ'ten temizlenmesinin ardından ABD'nin bölgede uzun süre kalması gerektiğini söyledi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:04
Terör örgütü PYD: ABD Suriye'de kalmalı!

Terör örgütü PYD'nin elebaşlarından İlham Ahmed, DAEŞ sonrasında Rakka'nın yönetilmesi ve yeniden inşası için ABD'nin uzun vadeli siyasi ve finansal desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

ABD'nin rolünün Rakka'nın temizlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ve garantör rolü oynaması gerektiğini dile getiren Ahmed, "Eğer Amerikalılar bu bölgelerin ve kendi ülkelerinin güvenliğini sağlamak istiyorlarsa, demokratik bir sistem kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam etmeliler" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:04
  1. terör rögütü
  2. terör örgütü pyd
  • saddisaddi42 dk önce
    Aşağılık, abd pipisi yemiş mahlûklar... şerefiz kafirler
  • hatice canseverhatice cansever45 dk önce
    Amerika bölgede kalmazsa ülkesinin güvenliği tehlikede mi olacak!!!???Amerika nire suriye nire ???Yoksa pyd nin ya da israilin mi güvenliği sağlanacak???
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