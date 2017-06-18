Terör örgütü PYD 4 sivili katletti

Mare'de yaralanan 20 Suriyeli'nin ise Kilis'te tedavi altına alındığı açıklandı. Terör örgütü PYD/ PKK'nın, Suriye’nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Halep’in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine terör örgütü PYD/PKK mensuplarının gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil yaralandı.

Afrin'in doğusundaki terör örgütü mevzilerinden yapılan havan topu saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un ölenler arasında olduğu, ailenin 12 ve 13 yaşlarındaki çocukları Rahim Abdullah ve Ravan'ın ağır yaralandığı bildirildi.