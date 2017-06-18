İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PYD 4 sivili katletti

TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütü PKK/ PYD'nin Suriye'nin Halep kentinde bulunan Mare'ye topçu atışı yaptığı ve 4 Suriyeli'nin öldüğü belirtildi.

18 Haziran 2017 Pazar 15:08
Terör örgütü PYD 4 sivili katletti

Mare'de yaralanan 20 Suriyeli'nin ise Kilis'te tedavi altına alındığı açıklandı. Terör örgütü PYD/ PKK'nın, Suriye’nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Halep’in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine terör örgütü PYD/PKK mensuplarının gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil yaralandı.

Afrin'in doğusundaki terör örgütü mevzilerinden yapılan havan topu saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un ölenler arasında olduğu, ailenin 12 ve 13 yaşlarındaki çocukları Rahim Abdullah ve Ravan'ın ağır yaralandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:08
  1. Suriye
  2. Halep
  3. PYD
  4. PKK
  5. TSK
  6. Özgür Suriye Ordusu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakallardan burun kıllarına kadar ağda yapan kuaför
    1. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    2. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    3. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    4. Fotokapanla görüntülendiler
    5. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    6. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    7. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    8. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    9. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    10. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    11. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    12. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    13. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    14. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    15. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    16. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    17. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    18. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    19. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
    20. FETÖ'cü subayın 'maklube' pozu
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti