Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü propagandası yapan asker gözaltında

Adıyaman'da görev yapan asker, sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yaptığı için gözaltına alındı.

23 Ocak 2018 Salı 12:26
Terör örgütü propagandası yapan asker gözaltında

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli asker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

'Pişman mısınız' sorusuna yanıt vermedi

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olup Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında Er olarak görev yapan M.S., isimli asker, kendi sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan asker, jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından jandarma ekiplerince Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Elleri kelepçelenen ve ‘Pişman mısınız’ sorularını yanıtsız bırakan asker, adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:26
  1. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
  2. PKK
  3. KCK
  • TÜRKTÜRK29 dk önce
    LAİKLİĞİN AYDINLARIN ÇOCUĞU ABD ABLİLER GELİNCE IRAKTA NELER YAPTIYSA ONU BURALARDA YAPACAKTI TÜRK ASKERİ KORUDU
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi cevap
  1. Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi..
  2. Sahte emniyet müdürünü böyle yakalattı
  3. KPSS sorularının sızdıran zanlılara..
  4. Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe..
  5. 'Düğüne gidiyoruz biz'
  6. Bomba iddia! Eto'o Galatasaray'a geliyor
  7. Fenerbahçe'ye şok!Transfer..
  8. Güvenlik Değerlendirme Toplantısı..
  9. Flaş gelişme! Aboubakar Beşiktaş'ı..
  10. PKK'lı teröristler bir bir teslim..
  11. 'Endişe duyuyoruz' diyorlardı.....
  12. Terör örgütü YPG'de büyük panik!..
  13. ABD'de 8.1 büyüklüğünde deprem!..
  14. Genç kasiyer müşterilerini böyle..
  15. Terör örgütü propagandası yapan askere..
  16. Hükümetten Meclis'e Afrin birifingi
  17. Sol örgütten YPG'ye destek!
  18. PKK'yı tutuşturan gelişme! Aşiretler...
  19. Soğuk algınlığını atlatma rehberi
  20. Galatasaray'dan yılın bombası Andre Ayew
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?
Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?
10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
KKTC'de öfke büyüyor!
KKTC'de öfke büyüyor!
ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!