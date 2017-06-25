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Türkiye'nin hamlesi sonrası terör örgütü PKK'yı korku sardı!

Terör örgütü PKK/PYD Ankara’yı ABD’ye şikayet etti. Sosyal medyada ‘Afrin’i kurtarın’ diye kampanya başladı.

25 Haziran 2017 Pazar 11:11
Türkiye'nin hamlesi sonrası terör örgütü PKK'yı korku sardı!

Türkiye’nin Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Afrin kenti sınırına askeri yığınak yaptığı iddiası PKK’nın Suriye uzantısı YPG’de paniğe sebep oldu.

Terör örgütü YPG konuyla ilgili olarak Rakka operasyonunu beraber yürüttüğü ABD’ye de şikayette bulundu. ABD’nin öncülük ettiği Koalisyon Güçleri’nin sözcüsü Albay Ryan Dillion, ‘Evet Türk birliklerine ilişkin bir hareketlenme biz de tespit ettik. İzliyoruz’ açıklaması yaptı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 11:11
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